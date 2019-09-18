Калининградец отсудил свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-18T16:44:45+03:00

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Житель Калининграда отсудил у управляющей компании свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба ленинградского районного суда.

В марте этого года в одном из дворов на Московском проспекте на автомобиль калининградца упало дерево. Посчитав, что в этом вина управляющей компании, горожанин обратился в суд.

Суд установил, что дерево росло на придомовой территории, ответственность за которую несет управляющая компания. Кроме этого, в тот день был умеренный ветер, и водитель не мог предвидеть, что дерево может упасть.

Суд пришел к выводу, что управляющая организация должна возместить ущерб, причиненный истцу. И взыскал с нее компенсацию ущерба в размере 87,7 тысяч рублей, а также судебные расходы – 24 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU