Калининградец отсудил свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево
Житель Калининграда отсудил у управляющей компании свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба ленинградского районного суда.
В марте этого года в одном из дворов на Московском проспекте на автомобиль калининградца упало дерево. Посчитав, что в этом вина управляющей компании, горожанин обратился в суд.
Суд установил, что дерево росло на придомовой территории, ответственность за которую несет управляющая компания. Кроме этого, в тот день был умеренный ветер, и водитель не мог предвидеть, что дерево может упасть.
Суд пришел к выводу, что управляющая организация должна возместить ущерб, причиненный истцу. И взыскал с нее компенсацию ущерба в размере 87,7 тысяч рублей, а также судебные расходы – 24 тыс рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU