Назначен новый консул Германии в Калининграде
Новым генеральным консулом Германии в Калининграде назначен Ханс Гюнтер Маттерн. Об этом сообщается на сайте представительства МИД РФ в Калининграде.
13 сентября нового консула принял глава представительства МИД Павел Мамонтов. На сайте МИД сообщается, что на встрече «обсуждались перспективы российско-германского сотрудничества на калининградском направлении с целью укрепления деловых и культурных связей между Калининградской областью и регионами ФРГ»
Ханс Гюнтер Маттерн сменил на этом посту Михаэля Банцхафа, который закончил свою работу в регионе в конце июля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU