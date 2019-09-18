2019-09-18T17:13:18+03:00
Общество

Назначен новый консул Германии в Калининграде

Виктор Сергеев
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Новым генеральным консулом Германии в Калининграде назначен Ханс Гюнтер Маттерн. Об этом сообщается на сайте представительства МИД РФ в Калининграде.

13 сентября нового консула принял глава представительства МИД Павел Мамонтов. На сайте МИД сообщается, что на встрече «обсуждались перспективы российско-германского сотрудничества на калининградском направлении с целью укрепления деловых и культурных связей между Калининградской областью и регионами ФРГ»

Ханс Гюнтер Маттерн сменил на этом посту Михаэля Банцхафа, который закончил свою работу в регионе в конце июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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