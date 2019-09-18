2019-09-18T17:41:16+03:00
Общество

В Калининграде владельца кафе оштрафовали на 20 тысяч за дачу взятки полицейскому

Виктор Сергеев
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В Калининграде осудили предпринимателя за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В апреле этого года в одном из кафе около Южного вокзала выявили факт незаконной продажи алкоголя без лицензии. За это нарушение предусмотрен крупный денежный штраф, так что хозяин кафе, 43-летний иностранный гражданин, решил дать взятку сотруднику полиции. После передачи 20 тысяч рублей его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Дело в суде рассматривалось в особом порядке. В результате взяткодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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