СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-18T17:49:51+03:00

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Региональное управление ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Янтарным. С просьбой сообщить обстоятельства дорожного происшествия к калининградским водителям обратился начальник ГИБДД Геннадий Бубенов.

- Обращаюсь ко всем водителям, кто проезжал мимо и может пояснить об обстоятельствах ДТП, сообщить в дежурную часть по телефону 552-815. Также хочу обратиться ко всем автомобилистам с напоминаем о необходимости соблюдения скоростного режима, быть предельно осторожными при совершении маневров и учитывать погодные условия, - сказал начальник региональной Госавтоинспекции.

Напомним, утром в среду 22-летний водитель автомобиля «Додж Стратус» выехал на встречную полосу и врезался в придорожное дерево. От полученных ранений водитель и 28-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как было установлено, водитель получил права в этом году. За несколько месяцев до трагедии он трижды был привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима, неиспользование ремней безопасности и вождение автомобиля в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU