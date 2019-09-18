На Окружной внедорожник пробил ограждение и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-18T18:00:31+03:00

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В среду утром на Окружной внедорожник «Тойота Ленд Крузер» пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла после поворота на Малое Исаково. Ехавший по крайней левой полосе водитель внедорожника при перестроении не справился с управлением и пробил ограждение.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU