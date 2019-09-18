2019-09-18T18:08:21+03:00
Спорт

В Калининграде открыли ФОК на Аллее Смелых

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на Аллее Смелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ФОК открылся на территории регионального училища олимпийского резерва. В нем смогут тренироваться воспитанники единственного в области учреждения среднего профессионального образования, готовящего тренерско-преподавательский состав на базе 8,9,10 и 11 классов.

Новое спортивное сооружение будет ориентировано, в первую очередь, на базовую организацию, но сможет функционировать и для жителей близлежащих микрорайонов, отметили в региональном правительстве.

Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Аллея Смелых, 116 составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Его строительство обошлось в 150 млн рублей. Ещё 20 миллионов рублей было направлено на закупку и установку необходимого инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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