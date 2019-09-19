В Калининграде жители многоквартирного дома узнали, что их снесут, во время общественных слушаний

СЕГОДНЯ 01:54 2019-09-19T01:57:22+03:00

Наталья (с микрофоном) задает вопрос о судьбе своего дома Фото: Иван МАРКОВ

Одна из жительниц заметила, что через дом 50-52 по улице Генерала Галицкого проходит транспортная развязка

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В среду 18 сентября во время общественных слушаний, посвященных мостам через Преголю, жительница дома 50-52 по улице Генерала Галицкого Наталья поинтересовалась у председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина, почему, согласно проекту нового автомобильного моста, трасса будет проходить по ее дому.

- Что вы планируете делать с нами? – спросила женщина.

- Жилой дом №50-52 на Галицкого подлежит расселению и сносу, - ответил Крупин.

- Замечательно! – всплеснула руками Наталья под вздохи и нервные смешки в аудитории.

- Мы встречались с некоторыми жителями, и давали эту информацию, - добавил Крупин.

- С кем конкретно вы встречались? Большинство жителей здесь, - перебила Наталья под аплодисменты зала.

Крупин пообещал предоставить фамилии жильцов после встречи, а жительница приговоренного к сносу дома попросила объяснить, куда и когда ее с соседями расселят.

На это чиновник заявил, что это произойдет в течение 6 лет в случае наличия источника финансирования и включения мостов и развязок в государственную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU