Эксперт: Двухъярусный мост должен сохранить функцию железнодорожной переправы

СЕГОДНЯ 02:29 2019-09-19T02:31:34+03:00

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В среду 18 сентября во время общественных слушаний, посвященных мостам через Преголю, сидевший во главе стола председателя комитета территориального развития и строительства Артур Крупин показал, как будет выглядеть участок реки с тремя мостами (Двухъярусным, новым автомобильным и новым железнодорожным). Одна из жительниц города спросила у главного специалиста отдела охраны культурного наследия Константина Золошкова, нравится ли ему это скопление мостов.

- Нравится – не нравится – это оценочное суждение, - ответил Золошков. – Но, скорее всего, не нравится. Наверное, все-таки не правильно, когда объект культурного наследия просто вырезается и зависает между двумя эксплуатируемыми мостовыми сооружениями. Становится непонятной его функция. Это залог его гибели.

Далее Золошков заявил, что далее дело за Государственной историко-культурной экспертизой, которую должен пройти проект.

- Если он получит положительное заключение, то я не могу, посмотрев на него, сказать «мне не нравится». Так не бывает. Но я хочу сказать, что хотелось бы, чтобы Двухъярусный мост существовал без автомобильной части, но сохранил свою функцию железнодорожного моста. Чтобы не было у нас трех мостов, а было два, - заключил эксперт. – А то, что мы видим, такого нет ни в одном городе на всем земном шаре.

ИСТОЧНИК KP.RU