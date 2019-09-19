2019-09-19T02:31:34+03:00
Общество

Эксперт: Двухъярусный мост должен сохранить функцию железнодорожной переправы

По словам Константина Золошкова, строить рядом с историческим мостом еще два – нецелесообразно
Иван МАРКОВ
Поделиться:
На слайде - три моста: Двухъярусный, новый автомобильный и новый железнодорожныйНа слайде - три моста: Двухъярусный, новый автомобильный и новый железнодорожныйФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В среду 18 сентября во время общественных слушаний, посвященных мостам через Преголю, сидевший во главе стола председателя комитета территориального развития и строительства Артур Крупин показал, как будет выглядеть участок реки с тремя мостами (Двухъярусным, новым автомобильным и новым железнодорожным). Одна из жительниц города спросила у главного специалиста отдела охраны культурного наследия Константина Золошкова, нравится ли ему это скопление мостов.

- Нравится – не нравится – это оценочное суждение, - ответил Золошков. – Но, скорее всего, не нравится. Наверное, все-таки не правильно, когда объект культурного наследия просто вырезается и зависает между двумя эксплуатируемыми мостовыми сооружениями. Становится непонятной его функция. Это залог его гибели.

Далее Золошков заявил, что далее дело за Государственной историко-культурной экспертизой, которую должен пройти проект.

- Если он получит положительное заключение, то я не могу, посмотрев на него, сказать «мне не нравится». Так не бывает. Но я хочу сказать, что хотелось бы, чтобы Двухъярусный мост существовал без автомобильной части, но сохранил свою функцию железнодорожного моста. Чтобы не было у нас трех мостов, а было два, - заключил эксперт. – А то, что мы видим, такого нет ни в одном городе на всем земном шаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде жители многоквартирного дома узнали, что их снесут, во время общественных слушаний
В Калининграде открыли ФОК на Аллее Смелых
На Окружной внедорожник пробил ограждение и съехал в кювет
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Янтарным
В Калининграде владельца кафе оштрафовали на 20 тысяч за дачу взятки полицейскому
Назначен новый консул Германии в Калининграде
На пляж в Пионерском выбросило мертвого кабана
Калининградец отсудил свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево
С центральной арки с Росгартенских ворот в Калининграде пропал декоративный элемент
Источник: Погибший в ДТП под Янтарным водитель три дня назад попался пьяным за рулем
Калининградца отправили в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Минске
В Калининграде уголовница грабила пожилых женщин
Евгений Маслов: Двухъярусный мост – это памятник архитектуры, снести который можно при выполнении ряда условий
Умер депутат калининградской Облдумы Валерий Корнилов
В ДТП под Янтарным "Додж" врезался в дерево: погибли два человека