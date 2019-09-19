В Калининградской области сгорели три автомобиля

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-19T10:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за сутки сгорели три автомобиля. Два пожара случились в ночь на четверг 19 сентября. В 02:17 поступило сообщение о пожаре на улице Летней в Калининграде, где выгорел автомобиль BMW-3.

В 03:54 пожарные уже ехали по тревоге на улицу Красноармейскую в поселке Пятидорожное Багратионовского района. Там в фургоне Volkswagen Transporter горел моторный отсек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области еще одна иномарка сгорела накануне днем 18 сентября на улице Дзержинского в

Калининграде. Моторный отсек в автомобиле Hyundai Elantra выгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU