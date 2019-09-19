2019-09-19T10:34:46+03:00
Происшествия

Калининградец расплатился с таксистом купюрами «Банка приколов»

За поездку в Светлогорск мошенник выложил 4 тысячи ненастоящих рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Пассажир такси, доехав из Калининграда в Светлогорск, расплатился с водителем парой купюр номиналом 2 тысячи рублей и ушел, гордо бросив «Сдачи не надо!» Природа аттракциона невиданной щедрости стала понятна, когда таксист как следует рассмотрел банкноты и выяснил, что выпущены они «Банком приколов». От души жалея, что сам не может добраться до прохиндея, извозчик отправился жаловаться в светлогорскую полицию.

- Оперативники изъяли записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей подозреваемого, - рассказали о том, что произошло дальше, в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний калининградец, в котором таксист опознал мошенника.

Возбуждено уголовное дело, любителю быстрой и дармовой езды грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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