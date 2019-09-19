Калининградец расплатился с таксистом купюрами «Банка приколов»
Пассажир такси, доехав из Калининграда в Светлогорск, расплатился с водителем парой купюр номиналом 2 тысячи рублей и ушел, гордо бросив «Сдачи не надо!» Природа аттракциона невиданной щедрости стала понятна, когда таксист как следует рассмотрел банкноты и выяснил, что выпущены они «Банком приколов». От души жалея, что сам не может добраться до прохиндея, извозчик отправился жаловаться в светлогорскую полицию.
- Оперативники изъяли записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей подозреваемого, - рассказали о том, что произошло дальше, в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний калининградец, в котором таксист опознал мошенника.
Возбуждено уголовное дело, любителю быстрой и дармовой езды грозит лишение свободы сроком до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU