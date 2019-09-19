В Музее Донелайтиса 16 художников из России и Литвы примут участие в пленэре

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-19T10:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Арт-пленэр пройдет в Музее Кристионаса Донелайтиса с 23 по 29 сентября. Участвовать в нем будут 16 художников из России и Литвы.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского историко-художественного музея, гостям о скромном пасторе Донелайтисе и его эпохе, чтобы художники могли проникнуться духом Тольминкемиса XVIII века. Участвуют в мероприятии и калининградские писатели.

Музей Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района – один из живописнейших уголков Калининградской области. Небольшое белое здание бывшей лютеранской кирхи и недалеко от нее – скромный пасторский дом. Именно здесь создавал свои бессмертные произведения основоположник литовской литературы, священник и поэт-просветитель Кристионас Донелайтис.

Пленэр пройдет в рамках международного проекта «Культурное наследие в приграничном регионе - для туризма и сотрудничества».

Презентация пленэрных работ состоится 4 октября в рамках празднования 40-летия Музея Кристионаса Донелайтиса.

ИСТОЧНИК KP.RU