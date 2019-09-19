2019-09-19T10:41:35+03:00
Звезды

В Музее Донелайтиса 16 художников из России и Литвы примут участие в пленэре

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
Изменить размер текста:

Арт-пленэр пройдет в Музее Кристионаса Донелайтиса с 23 по 29 сентября. Участвовать в нем будут 16 художников из России и Литвы.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского историко-художественного музея, гостям о скромном пасторе Донелайтисе и его эпохе, чтобы художники могли проникнуться духом Тольминкемиса XVIII века. Участвуют в мероприятии и калининградские писатели.

Музей Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района – один из живописнейших уголков Калининградской области. Небольшое белое здание бывшей лютеранской кирхи и недалеко от нее – скромный пасторский дом. Именно здесь создавал свои бессмертные произведения основоположник литовской литературы, священник и поэт-просветитель Кристионас Донелайтис.

Пленэр пройдет в рамках международного проекта «Культурное наследие в приграничном регионе - для туризма и сотрудничества».

Презентация пленэрных работ состоится 4 октября в рамках празднования 40-летия Музея Кристионаса Донелайтиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 сентября в драмтеатре откроется выставка «Портреты эпохи» Израила Гершбурга (6+)
На пл. Победы в Калининграде не работаю светофоры на двух перекрестках
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
На пр. Мира в Калининграде велосипедист сбил 86-летнюю женщину
Под Калининградом девушка обманом завладела набором суши-роллов
Калининград вошел в топ-10 городов России с самыми интересными военными музеями
До конца года «Чистота» купит 23 спецмашины для зимней уборки дорог в Калининграде
На ул. Комсомольской в Калининграде запретят остановку транспорта
Калининградец расплатился с таксистом купюрами «Банка приколов»
В Калининградской области сгорели три автомобиля
Эксперт: Двухъярусный мост должен сохранить функцию железнодорожной переправы
В Калининграде жители многоквартирного дома узнали, что их снесут, во время общественных слушаний
В Калининграде открыли ФОК на Аллее Смелых
На Окружной внедорожник пробил ограждение и съехал в кювет
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Янтарным
В Калининграде владельца кафе оштрафовали на 20 тысяч за дачу взятки полицейскому
Назначен новый консул Германии в Калининграде
На пляж в Пионерском выбросило мертвого кабана
Калининградец отсудил свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево
С центральной арки с Росгартенских ворот в Калининграде пропал декоративный элемент
Источник: Погибший в ДТП под Янтарным водитель три дня назад попался пьяным за рулем
Калининградца отправили в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Минске
В Калининграде уголовница грабила пожилых женщин
Евгений Маслов: Двухъярусный мост – это памятник архитектуры, снести который можно при выполнении ряда условий
Умер депутат калининградской Облдумы Валерий Корнилов
В ДТП под Янтарным "Додж" врезался в дерево: погибли два человека