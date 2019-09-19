До конца года «Чистота» купит 23 спецмашины для зимней уборки дорог в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-19T10:50:40+03:00

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До конца года в автопарк МБУ «Чистота» поступят 23 машины для уборки дорог и тротуаров в зимний период. Об этом сообщил глава Калининграда Алексей Силанов. Большая часть машин будет приобретена в лизинг.

- Парк техники муниципального предприятия обновлен уже на 50%. Это даст нам возможность предъявлять более серьезные требования к качеству и срокам уборки дорог и тротуаров в зимний период, - отметил Силанов.

По его словам, для уборки улиц будет приоритетным использование солевого раствора

- Процент территорий, которые будут убираться только жидким солевым раствором и солью вырастет. Это позволит уменьшить объемы пескосоляной смеси, которая используется для противогололедной обработки, и свести к минимуму количество песка, который по весне надо убирать с дорог и тротуаров, - отметил глава города. – Автопарк уборочной техники МБУ «Чистота» и дальше будем обновлять. В перспективе планируем закупать технику, работающую на экологически чистом газомоторном топливе.

ИСТОЧНИК KP.RU