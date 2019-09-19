Калининград вошел в топ-10 городов России с самыми интересными военными музеями

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-19T10:57:07+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День оружейника России опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие военно-исторические музеи страны самые интересные для патриотического туризма.

По данным опроса, самыми интересными для патриотического туризма туристы назвали Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве и Государственный музей оружия в Туле - по 20,51%.

В пятерку лучших военных музеев также вошли музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде (15, 38%), Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге и музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области, набравшие по 10,26%.

Центральный музей Вооруженных сил РФ в Москве, выставка военной техники в Нижегородском кремле, музей «Владивостокская крепость» во Владивостоке, музей «Форт «№ 5» в Калининграде и музей военной техники «Оружие Победы» в Краснодаре также составили десятку самых интересных военных музеев у туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU