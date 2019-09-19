2019-09-19T11:04:12+03:00
Происшествия

Под Калининградом девушка обманом завладела набором суши-роллов

Когда мошенницу разыскали, оказалось, что она успела съесть похищенное на пару с подругой
Игорь ОРЕХОВ
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На совершенно примитивную «разводку» попался курьер, доставивший в поселок Владимирово Багратионовского района заказ – набор суши-роллов на сумму 2 600 рублей. Заказчицей оказалась молодая сельчанка, которая забрала коробку и кивнула на проходившего мимо мужчину – дескать, ее друг заплатит.

Однако «друг» чрезвычайно удивился тому, что с него требуют деньги за какую-то японскую еду, которой он и в глаза не видел. Сообразив что к чему, курьер заметался по улице в поисках мошенницы, но той уже и след простыл.

Разыскать 18-летнюю девушку удалось лишь полицейским. Подозреваемая оказалась у себя дома – довольная и сытая. Роллы она прикончила на пару с подругой и с недоверием отнеслась к сообщению, что за этот поступок ей может грозить до 2 лет «зоны». Какая тюрьма – «онижедети»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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