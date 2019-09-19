На пр. Мира в Калининграде велосипедист сбил 86-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-19T12:13:23+03:00

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В Калининграде пожилая женщина получила травмы после наезда на нее велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на проспекте Мира. По тротуару двигался 22-летний велосипедист, который в районе дома №59А сбил 86-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU