В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-19T12:17:18+03:00

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В четверг, 19 сентября, в Калининграде отключено электричество в микрорайоне Октябрьском и на 13-ти улицах в Центральном и Ленинградском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 17 часов не будет электричества в мкр. Октябрьском и на улицах Тамбовской, Баженова, Миклухо-Маклая, Холмогорской, Кутаисской.

До 18 часов свет отключен по адресам:

пр-т Советский 184

ул. Красносельская 71а, 73а, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а, 83

ул.Радистов 13-17, 17б, 18-33, 33а, 34-36, 36а, 37-40, 40а, 40б, 41-44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50-53, 55, 54а, 57

пер. Радистов 1-7, 9, 20

ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37,46,48

ул. Жуковского, 1а, 2е

ул. Менделееева, 45, 45а, 46а, 52, 62, 66а, 70, 74

ул. Ушакова 2.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов по адресам:

ул. Чаадаева 19-33,35-39,41

ул. Карамзина 8,46, 46а

ул. Новинская 3-19, 4-28

ул. Нарвская 83,102

ул. Гайдара 93,97,101,101а

Горячее водоснабжение прекращено до 17 часов в Центральном районе на ул. Леонова 7б, 7в.

ИСТОЧНИК KP.RU