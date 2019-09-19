В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В четверг, 19 сентября, в Калининграде отключено электричество в микрорайоне Октябрьском и на 13-ти улицах в Центральном и Ленинградском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
До 17 часов не будет электричества в мкр. Октябрьском и на улицах Тамбовской, Баженова, Миклухо-Маклая, Холмогорской, Кутаисской.
До 18 часов свет отключен по адресам:
пр-т Советский 184
ул. Красносельская 71а, 73а, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а, 83
ул.Радистов 13-17, 17б, 18-33, 33а, 34-36, 36а, 37-40, 40а, 40б, 41-44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50-53, 55, 54а, 57
пер. Радистов 1-7, 9, 20
ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37,46,48
ул. Жуковского, 1а, 2е
ул. Менделееева, 45, 45а, 46а, 52, 62, 66а, 70, 74
ул. Ушакова 2.
Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов по адресам:
ул. Чаадаева 19-33,35-39,41
ул. Карамзина 8,46, 46а
ул. Новинская 3-19, 4-28
ул. Нарвская 83,102
ул. Гайдара 93,97,101,101а
Горячее водоснабжение прекращено до 17 часов в Центральном районе на ул. Леонова 7б, 7в.
ИСТОЧНИК KP.RU