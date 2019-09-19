На пл. Победы в Калининграде не работаю светофоры на двух перекрестках
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В четверг, 19 октября, на площади Победы в Калининграде в течение дня отключены светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за проведения ремонтных работ до 18 часов светофоры отключены на перекрёстках пр-кт Советский 3 – пр –кт Мира и пр-кт Гвардейский – ул. Гаражная - пл. Победы.
Водителей простят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU