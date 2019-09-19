2019-09-19T12:39:46+03:00
Звезды

21 сентября в драмтеатре откроется выставка «Портреты эпохи» Израила Гершбурга (6+)

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Ретроспективная выставка в рамках проекта «Художники – зрителям» приурочена к началу 73-го театрального сезона и продлится до ноября. Экспозиция «Портреты эпохи» откроется в 17.30, за полчаса до начала первой премьеры сезона «Королевская свадьба» (16+). Это уникальное собрание портретных работ известного калининградца, который вписал яркую страницу в историю региональной культуры. Живописец и ваятель ушел из жизни в декабре прошлого года, оставив после себя богатое наследие.

Доминантой его творчества считается портрет. За годы своей деятельности художник создал большую портретную галерею своих современников: актёров, поэтов, музыкантов, врачей, философов, учителей. Драмтеатр предоставляет зрителям возможность взглянуть на известных деятелей культуры и искусства региона глазами художника Израила Матвеевича Гершбурга. В экспозиции полсотни его работ. Некоторые портреты выставляются впервые. Они предоставлены семьей художника и их владельцами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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