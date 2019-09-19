2019-09-19T15:31:08+03:00
Происшествия

Уголовник из мести сжег автомобиль калининградца

Пожар произошел на территории одной из автозаправочных станций
Игорь ОРЕХОВ
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Осенней ночью на автозаправочной станции по Калининградскому шоссе полыхнул «Фольксваген». В итоге сгорел не только этот автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей – досталось и стоявшей рядом машине, у которой оплавились бампер и фара.

Очевидцы рассказали оперуполномоченным угрозыска, что незадолго до прожара на территории АЗС ошивался какой-то подозрительный мужчина. Полицейские составили его фоторобот. Владелец сгоревшего авто поначалу уверял, что врагов не имеет, но затем, порывшись в памяти, вспомнил, что несколько месяцев назад повздорил с одним из знакомых. После этого сыщикам оставалось лишь сопоставить приметы и выяснить, что поджигателем, скорее всего, является ранее судимый 31-летний калининградец.

- Мужчина был доставлен в дежурную часть, где выяснилось, что своим поступком он решил отомстить обидчику, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьи УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путем поджога». Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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