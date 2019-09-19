В Калининграде с музейного судна «Витязь» демонтируют экспозиции

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-19T16:49:33+03:00

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Научно-исследовательское судно «Витязь», которое стоит на Набережной исторического флота в Калининграде, начали готовить к масштабному ремонту. До отправки корабля в док нужно демонтировать все экспозиции. Как сообщает пресс-служба музея, работы по демонтажу начались в четверг 19 сентября. Убрать предстоит около 5 тысяч предметов.

- Каждый из них предстоит бережно упаковать и защитить. Часть экспонатов требует особенно бережного отношения и огромного количества упаковочного материала. Причин две: хрупкость и невозможность перемещения с корабля, - говорят в музее.

Для работы уже закуплено 400 пар перчаток, в которых можно работать с фондовыми предметами, 2 километра пузырчатой пленки для упаковки.

На демонтажные работы отведена неделя.

Работы по докованию продлятся с 25 сентября до 25 декабря. Общая стоимость работ составит чуть более 65 миллионов рублей, которые музей получил в рамках выигранного гранта.

В конце декабря «Витязь» вернутся на причал и начнется монтаж экспозиций.

ИСТОЧНИК KP.RU