Каратисты из Калининграда завоевали золотые медали Юношеских игр боевых искусств России

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-19T17:01:03+03:00

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Краснодарский край принимает комплексные соревнования по 22 видам единоборств, собрав тысячи спортсменов из регионов России. В соревнованиях по карате-киокусинкай участвовала и команда из Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, первым среди соперников не старше 13 лет стал наш земляк Никита Коробицын, победивший в пяти поединках подряд. Еще одна золотая медаль у прошлогоднего призера первенства мира Егора Вакарчука.

В минспорта отмечают, что уже на этой неделе калининградцы выступят на ежегодном масштабном турнире по карате-киокусинкай «Московский кайман».

ИСТОЧНИК KP.RU