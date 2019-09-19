2019-09-19T18:43:55+03:00
Общество

Министр: Жилищный фонд полностью готов к зиме в девяти муниципалитетах

Виктор Сергеев
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В Калининградской области жилищный фонд подготовлен к зиме на 98%. Как сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, полностью готовы объекты ЖКХ в девяти муниципальных образованиях: Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском, Озерском, Пионерском, Правдинском, Светловском, Советском, Янтарном городских округах. Необходимо увеличить темпы работ Балтийскому, Гвардейскому, Мамоновскому, Нестеровскому, Светлогорскому и Черняховскому городским округам.

- Подготовка к отопительному сезону в целом проходит лучше, чем в прошлом году. Все глобальные замечания учтены, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Уровень задолженности планомерно снижается. В 2019 году из областного бюджета предоставлены субсидии муниципальным образованиям в размере порядка 495 миллионов рублей на организацию надежного и бесперебойного теплоснабжения. Мы ввели такую практику и заранее доводим информацию до муниципалитетов. Это позволяет им эффективнее планировать свои бюджеты.

Губернатор также отметил о необходимости предпринимать системные меры по модернизации комплекса ЖКХ, повышения его эффективности, что должно способствовать снижению расходов на отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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