Жителя Гурьевска задержали за серию краж велосипедов

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-19T18:47:34+03:00

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В Гурьевском районе задержан серийный вор велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во время дежурства сотрудники ППС заметили мужчину, который подозрительно заглядывал в окна подъездных дверей на одной из улиц. Полицейские проследили за передвижениями подозреваемого и вскоре задержали. Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в отдел полиции.

- Ранее судимый 29-летний злоумышленник признал свою вину в совершении 7 эпизодов краж. Он пояснил, что похищенные велосипеды сдавал в ломбарды, а вырученные средства тратил на собственные нужды, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU