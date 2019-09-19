Жителя Гурьевска задержали за серию краж велосипедов
В Гурьевском районе задержан серийный вор велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Во время дежурства сотрудники ППС заметили мужчину, который подозрительно заглядывал в окна подъездных дверей на одной из улиц. Полицейские проследили за передвижениями подозреваемого и вскоре задержали. Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в отдел полиции.
- Ранее судимый 29-летний злоумышленник признал свою вину в совершении 7 эпизодов краж. Он пояснил, что похищенные велосипеды сдавал в ломбарды, а вырученные средства тратил на собственные нужды, - рассказали в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU