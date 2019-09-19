В Калининграде отменили два невостребованных рейса шаттлов к рельсобусам

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-19T18:57:38+03:00

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В Калининграде отменили два рейса бесплатных автобусов-«шаттлов»: до и от остановочного пункта «4-й км» на ул. Муромской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о первом утреннем рейсе в 6:30 к поезду в 7:00 и первый вечерний рейс в 17:30 – от поезда в 17:25.

- Эти два рейса «шаттлов» оказались невостребованными. С начала их выполнения, с 5 августа по 14 сентября, то есть за 42 дня, транспортом на первом утреннем рейсе воспользовались 45 пассажиров, первого вечернего – 10 человек, - заявили в мэрии Калининграда.

Следующие рейсы после отменённых, стартующие от ул. Олега Кошевого через пять минут после первых, в 6.35 и в 17.35 – сохраняются

ИСТОЧНИК KP.RU