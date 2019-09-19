2019-09-19T19:17:54+03:00
Общество

В Светлогорске полиция нашла в магазине 4 тысячи бутылок «левого» алкоголя

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Светлогорске полицейские обнаружили и изъяли крупную партию «левого» алкоголя. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

По ее словам, 60-летний предприниматель продавал алкоголь без акцизных марок в принадлежащем ему магазине.

- В ходе обыска было изъято 4026 бутылок алкоголя на сумму более 700 тысяч рублей, отметила Светлана Поставничая.

На бизнесмена завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Правдинске под колеса «Хендая» попал 9-летний мальчик
В Калининграде временно запретят остановку транспорта на участке ул. Артиллерийской
В Калининграде отменили два невостребованных рейса шаттлов к рельсобусам
Жителя Гурьевска задержали за серию краж велосипедов
Министр: Жилищный фонд полностью готов к зиме в девяти муниципалитетах
Каратисты из Калининграда завоевали золотые медали Юношеских игр боевых искусств России
В Калининграде с музейного судна «Витязь» демонтируют экспозиции
Уголовник из мести сжег автомобиль калининградца
21 сентября в драмтеатре откроется выставка «Портреты эпохи» Израила Гершбурга
На пл. Победы в Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
На пр. Мира в Калининграде велосипедист сбил 86-летнюю женщину
Под Калининградом девушка обманом завладела набором суши-роллов
Калининград вошел в топ-10 городов России с самыми интересными военными музеями
До конца года «Чистота» купит 23 спецмашины для зимней уборки дорог в Калининграде