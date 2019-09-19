В Светлогорске полиция нашла в магазине 4 тысячи бутылок «левого» алкоголя

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-19T19:17:54+03:00

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В Светлогорске полицейские обнаружили и изъяли крупную партию «левого» алкоголя. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

По ее словам, 60-летний предприниматель продавал алкоголь без акцизных марок в принадлежащем ему магазине.

- В ходе обыска было изъято 4026 бутылок алкоголя на сумму более 700 тысяч рублей, отметила Светлана Поставничая.

На бизнесмена завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU