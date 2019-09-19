В Светлогорске полиция нашла в магазине 4 тысячи бутылок «левого» алкоголя
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В Светлогорске полицейские обнаружили и изъяли крупную партию «левого» алкоголя. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
По ее словам, 60-летний предприниматель продавал алкоголь без акцизных марок в принадлежащем ему магазине.
- В ходе обыска было изъято 4026 бутылок алкоголя на сумму более 700 тысяч рублей, отметила Светлана Поставничая.
На бизнесмена завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU