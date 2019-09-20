В Светлогорске в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр» проведут бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-20T09:32:56+03:00

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В пятницу 20 сентября состоится концерт в клубе Светлогорского военного санатория. Ранее выступление планировали организовать на открытом воздухе, но из-за неблагоприятного прогноза погоды концерт перенесли под крышу. Об этом сообщает администрация Светлогорского городского округа.

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

Выступление в Светлогорске состоится в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр» - открытый Международный фестиваль духовой музыки проходит в Калининградской области с 18 по 21 сентября. Музыканты приехали из других стран, а также городов РФ.

Словения, Чехия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Тайвань, Беларусь и другие страны стали гостями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU