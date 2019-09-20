2019-09-20T09:32:56+03:00
Звезды

В Светлогорске в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр» проведут бесплатный концерт

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу 20 сентября состоится концерт в клубе Светлогорского военного санатория. Ранее выступление планировали организовать на открытом воздухе, но из-за неблагоприятного прогноза погоды концерт перенесли под крышу. Об этом сообщает администрация Светлогорского городского округа.

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

Выступление в Светлогорске состоится в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр» - открытый Международный фестиваль духовой музыки проходит в Калининградской области с 18 по 21 сентября. Музыканты приехали из других стран, а также городов РФ.

Словения, Чехия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Тайвань, Беларусь и другие страны стали гостями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры
В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году
В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах
Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю
В Калининградской области уже засеяли больше половины площадей озимых культур
Жителю Правдинска грозит 8 лет за выращивание конопли и продажу марихуаны
Жители Васильково на сутки останутся без горячей воды
В Светлогорске полиция нашла в магазине 4 тысячи бутылок «левого» алкоголя
В Правдинске под колеса «Хендая» попал 9-летний мальчик
В Калининграде временно запретят остановку транспорта на участке ул. Артиллерийской
В Калининграде отменили два невостребованных рейса шаттлов к рельсобусам
Жителя Гурьевска задержали за серию краж велосипедов
Министр: Жилищный фонд полностью готов к зиме в девяти муниципалитетах
Каратисты из Калининграда завоевали золотые медали Юношеских игр боевых искусств России
В Калининграде с музейного судна «Витязь» демонтируют экспозиции
Уголовник из мести сжег автомобиль калининградца
21 сентября в драмтеатре откроется выставка «Портреты эпохи» Израила Гершбурга
На пл. Победы в Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
На пр. Мира в Калининграде велосипедист сбил 86-летнюю женщину
Под Калининградом девушка обманом завладела набором суши-роллов
Калининград вошел в топ-10 городов России с самыми интересными военными музеями
До конца года «Чистота» купит 23 спецмашины для зимней уборки дорог в Калининграде