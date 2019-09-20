Жители Васильково на сутки останутся без горячей воды
.Фото: Александр Подгорчук
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На следующие недели жители поселка Васильково на сутки останутся без горячей воды. Об этом сообщается на странице администрации гурьевского городского округа в «Вконтакте».
По данным МУП «ЖКХ Коммунальник», с 23 по 24 сентября будет остановлена котельная на улице Туруханской для проведения работ по очистке теплоприемника.
В связи с этим, подача горячей воды в поселок Васильково будет прекращена.
ИСТОЧНИК KP.RU