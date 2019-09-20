Жителю Правдинска грозит 8 лет за выращивание конопли и продажу марихуаны

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-20T10:36:06+03:00

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В Правдинске в ходе проверочной закупки задержали местного жителя, который занимался сбытом марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Коноплю 26-летний мужчина выращивал на окраине города. Прибывшие на место полицейские обнаружили мини-плантацию и 31 куст запрещенного растения.

На злоумышленника завели два уголовных дела – за сбыт наркотиков и культивирование наркосодержащих растений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU