Жителю Правдинска грозит 8 лет за выращивание конопли и продажу марихуаны
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинске в ходе проверочной закупки задержали местного жителя, который занимался сбытом марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Коноплю 26-летний мужчина выращивал на окраине города. Прибывшие на место полицейские обнаружили мини-плантацию и 31 куст запрещенного растения.
На злоумышленника завели два уголовных дела – за сбыт наркотиков и культивирование наркосодержащих растений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе калининградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU