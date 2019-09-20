В Калининградской области уже засеяли больше половины площадей озимых культур

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-20T10:41:11+03:00

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План по озимому севу в Калининградской области уже превысил 60 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, под урожай 2020 года планируется посеять более 100 тысяч гектаров озимых зерновых и технических культур.

- Ключевое производство зерна и технических культур региона сконцентрировано в Нестеровском, Правдинском и Гусевском городских округах. На долю этих муниципалитетов приходится свыше половины всей запланированной посевной площади озимых культур – более 66 тысяч гектаров, - отметили в министерстве.

Одновременно в регионе продолжается уборка урожая-2019. Общая посевная площадь в этом году составляет 271,4 тысячи гектаров, что на 10 процентов больше, чем в 2018 году. Из них 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур и 43,7 тысячи гектаров технических культур.

ИСТОЧНИК KP.RU