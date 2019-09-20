2019-09-20T10:41:11+03:00
Общество

В Калининградской области уже засеяли больше половины площадей озимых культур

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

План по озимому севу в Калининградской области уже превысил 60 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, под урожай 2020 года планируется посеять более 100 тысяч гектаров озимых зерновых и технических культур.

- Ключевое производство зерна и технических культур региона сконцентрировано в Нестеровском, Правдинском и Гусевском городских округах. На долю этих муниципалитетов приходится свыше половины всей запланированной посевной площади озимых культур – более 66 тысяч гектаров, - отметили в министерстве.

Одновременно в регионе продолжается уборка урожая-2019. Общая посевная площадь в этом году составляет 271,4 тысячи гектаров, что на 10 процентов больше, чем в 2018 году. Из них 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур и 43,7 тысячи гектаров технических культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры
В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году
В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах
Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю
Жителю Правдинска грозит 8 лет за выращивание конопли и продажу марихуаны
Жители Васильково на сутки останутся без горячей воды
В Светлогорске в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр» проведут бесплатный концерт
В Светлогорске полиция нашла в магазине 4 тысячи бутылок «левого» алкоголя
В Правдинске под колеса «Хендая» попал 9-летний мальчик
В Калининграде временно запретят остановку транспорта на участке ул. Артиллерийской
В Калининграде отменили два невостребованных рейса шаттлов к рельсобусам
Жителя Гурьевска задержали за серию краж велосипедов
Министр: Жилищный фонд полностью готов к зиме в девяти муниципалитетах
Каратисты из Калининграда завоевали золотые медали Юношеских игр боевых искусств России
В Калининграде с музейного судна «Витязь» демонтируют экспозиции
Уголовник из мести сжег автомобиль калининградца
21 сентября в драмтеатре откроется выставка «Портреты эпохи» Израила Гершбурга
На пл. Победы в Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
На пр. Мира в Калининграде велосипедист сбил 86-летнюю женщину
Под Калининградом девушка обманом завладела набором суши-роллов
Калининград вошел в топ-10 городов России с самыми интересными военными музеями
До конца года «Чистота» купит 23 спецмашины для зимней уборки дорог в Калининграде