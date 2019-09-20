2019-09-20T10:53:38+03:00
Общество

Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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У армии США есть план прорыва российских ПВО в Калининградской области в случае войны. Об этом заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет РБК со ссылкой на Breaking Defense.

- Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план, — сказал генерал, добавил, что необходимые для этого маневры отрабатываются. «В США постоянно обдумывают эти планы и в случае необходимости приведут их в действие», добавил он.

Заявление американского генерала прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт, — цитирует РБК слова калининградского губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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