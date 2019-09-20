2019-09-20T10:57:44+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 20 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. А.Невского 78,80-86, ул. Тобольская 15-25, ул. Тихорецкая 55,57,61.

До 17 часов электричество отключено на ул. Тамбовская, ул. Баженова13а,17,19,33,35, ул. Миклухо-Маклая, ул. Холмогорская, ул. Кутаисская 1,2,4,ЖЭУ-29,ЗЭК,

До 18 часов подача электроэнергии приостановлена на ул. Аллея Смелых 198б, ул. О.Кошевого 76., пр-т Советский 184,182,155,182Е,183, ул. Каштановая аллея 183,194,179.

ИСТОЧНИК KP.RU

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