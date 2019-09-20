В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-20T11:16:41+03:00

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Калининградская полиция завела уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гендиректор ООО «Ситистрой-Комфорт» и ООО «Ситистрой-Сервис привлек для строительства жилых домов в поселке Невское под Гурьевском деньги не менее 19 дольщиков, всего 35 млн рублей, однако дома так и не были достроены.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Директору грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU