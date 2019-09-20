В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
Калининградская полиция завела уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Гендиректор ООО «Ситистрой-Комфорт» и ООО «Ситистрой-Сервис привлек для строительства жилых домов в поселке Невское под Гурьевском деньги не менее 19 дольщиков, всего 35 млн рублей, однако дома так и не были достроены.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Директору грозит до девяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU