2019-09-20T11:26:43+03:00
Общество

Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области предусмотрено переобучение 331 жителя предпенсионного возраста. На эти цели уже выделено свыше 22 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в области заключены договоры и оформлены образовательные сертификаты на обучение 506 жителей. Уже направлены на обучение 500 человек.

Напомним, через сертификат каждый человек может самостоятельно выбрать себе образовательное учреждение и получить новую профессию, либо повысить квалификацию. Обучение осуществляется на нескольких площадках, например, в БФУ им. И. Канта, КГТУ, в колледже сервиса и туризма, колледже мехатроники и пищевой индустрии», ООО «Альфа-Партнер», Балтийском учебном центре, службе пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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