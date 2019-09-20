В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Три пешехода пострадали в Калининграде в четверг, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 11:10 на улице Ореховой 63-летний водитель «Мерседеса» при движении задним ходом сбил 68-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы.
В 12:50 минут на Гвардейском проспекте 75-летний водитель «Тойоты» сбил на зебре 48-летнюю женщину. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.
В 19:20 минут на Северном обходе в 79 - летний водитель «Пежо» сбил 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU