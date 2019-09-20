2019-09-20T12:23:15+03:00
Общество

В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гвардейске выбрали подрядчика ремонта Дома культуры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе аукциона цена контракта была снижена почти на 5 млн рублей и составила 14,2 млн рублей.

Капитальный ремонт кровли и фасада здания планируется завершить не позднее 10 декабря.

Как рассказал руководитель Конкурсного агентства Леван Дараселия, работы по ремонту ДК в муниципалитетах региона проводятся в рамках госпрограммы развития культуры. По его словам, экономия бюджетных средств, полученных в рамках электронного аукциона, будет перераспределена на выполнение других социально-значимых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградскому зоопарку выделили 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе
На калининградской границе задержали контрабандные сигареты на 2 млн евро
Здание калининградского правительства отремонтируют за 27 млн рублей
Более 3 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
Житель Зеленоградска получил 3,5 года колонии за 55 кустов конопли
«Сожженные скамейки и вывернутые тренажеры»: Мэр Калининграда прокомментировал погром на променаде Летнего озера
Житель Правдинска попался на краже надгробных плит с кладбища
В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году
В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах
Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю