В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-20T12:23:15+03:00

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В Гвардейске выбрали подрядчика ремонта Дома культуры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе аукциона цена контракта была снижена почти на 5 млн рублей и составила 14,2 млн рублей.

Капитальный ремонт кровли и фасада здания планируется завершить не позднее 10 декабря.

Как рассказал руководитель Конкурсного агентства Леван Дараселия, работы по ремонту ДК в муниципалитетах региона проводятся в рамках госпрограммы развития культуры. По его словам, экономия бюджетных средств, полученных в рамках электронного аукциона, будет перераспределена на выполнение других социально-значимых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU