Житель Правдинска попался на краже надгробных плит с кладбища

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-20T12:53:30+03:00

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Полиция Правдинска задержала уголовника, который украл надгробные плиты с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 83-летняя женщина, которая сообщила, что с могилы ее родителей пропали надгробные плиты. Полицейские начали выяснять обстоятельства и вскоре установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 57-летний местный житель, который признался, что продал плиты за 1000 рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU