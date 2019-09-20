«Сожженные скамейки и вывернутые тренажеры»: Мэр Калининграда прокомментировал погром на променаде Летнего озера

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-20T13:22:11+03:00

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В четверг 19 августа в сообществе «Дежурный по городу» в фейсбуке появились фотографии калининградского краеведа Александра Панфилова, на которых видно, во что превратилось недавнее благоустройство на Летнем озере в Калининграде.

- На фото – терраса с пандусом на набережной Летнего озера, торжественно открытая в начале мая 2019 года, - написал Панфилов. - Работы проводились в рамках программы «Комфортная городская среда» - части национального проекта и на них выделено 55 млн. рублей. Покрытие террасы уже сейчас расходится и лопается, местами пошло буграми, а оштукатуренные поверхности покрыты потеками и зеленой плесенью. Как-то тревожно становится за еще незаконченное «благоустройство» парка Южного и набережной Нижнего озера.

На критику оперативно отреагировал мэр Калининграда Алексей Силанов.

- Надо к этим снимкам приложить фото сожженных скамеек, - сообщил мэр, - вывернутых тренажеров и т.д. Это тоже вина подрядчика, так же как и выломанные террасные доски на спуске к озеру? Конечно, подрядчик все исправит в рамках гарантийных обязательств. Но, может, и поберечь надо сделанное?

ИСТОЧНИК KP.RU