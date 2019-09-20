Житель Зеленоградска получил 3,5 года колонии за 55 кустов конопли
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В Зеленоградске осудили местного жителя за незаконное культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В этом году 41-летний мужчина вырастил 55 кустов конопли и успел сделать немного марихуаны «для личного употребления». Наркотики и части растений были изъяты в ходе обыска.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU