Более 3 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-20T15:07:45+03:00

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С начала года в квартирах и домах 4 660 жителей Калининградской области отключили электричество из-за долгов. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», почти полторы тысячи потребителей оплатили свою задолженность после отключения электроэнергии, но еще более 3 тысяч граждан остаются без света. С ними энергетики работают уже с привлечением судебных инстанций и приставов.

По данным компании, по состоянию на 1 сентября, просроченная задолженность жителей региона за электроэнергию составила почти 293 миллиона рублей.

За 8 месяцев в пользу сбытовой компании было взыскано почти 212 миллионов рублей за задолженность за потреблённую электроэнергию, из них с жителей — 26,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU