Более 3 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
С начала года в квартирах и домах 4 660 жителей Калининградской области отключили электричество из-за долгов. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», почти полторы тысячи потребителей оплатили свою задолженность после отключения электроэнергии, но еще более 3 тысяч граждан остаются без света. С ними энергетики работают уже с привлечением судебных инстанций и приставов.
По данным компании, по состоянию на 1 сентября, просроченная задолженность жителей региона за электроэнергию составила почти 293 миллиона рублей.
За 8 месяцев в пользу сбытовой компании было взыскано почти 212 миллионов рублей за задолженность за потреблённую электроэнергию, из них с жителей — 26,6 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU