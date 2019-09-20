На калининградской границе задержали контрабандные сигареты на 2 млн евро

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-20T15:52:40+03:00

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На российско-литовском участке границе в Кибартае задержана крупная партия контрабандных сигарет. Об этом пишет портал DELFI.

В четверг, 19 сентября, водитель грузовика «Рено», следовавшего из Калининградской области, задекларировал груз пластиковых гранул для одного из предприятий в Каунасском районе. Однако когда пограничники открыли прицеп, они обнаружили как минимум 653 тыс пачек сигарет New Line NL российского производства. Ориентировочная стоимость сигарет составляет около 2 млн евро.

Водителя грузовика задержан на двое суток, криминальная служба таможни начала досудебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU