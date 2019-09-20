Калининградскому зоопарку выделили 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-20T16:38:29+03:00

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Региональное правительство выделило калининградскому зоопарку 15 млн рублей на обновление скульптур на входной группе. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги на ремонт выделены из резервного фонда правительства. Ремонтные работы должны быть проведены до 31 декабря.

Как ранее писала «Комсомолка», в июне в ходе оперативного совещания губернатор Антон Алиханов отметил, что скульптуры на входной группе зоопарка находятся в очень плохом состоянии.

Региональные власти выделяет средства на ремонт скульптур на входной группе в калининградский зоопарк. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в понедельник, 3 июня.

- Ну, они уже просто разваливаются. Я пообщался со Светланой Соколовой, несколько коммерческих предложений она запросила. Я прошу коллег подготовить до постановление о выделении средств из резервного фонда, - сказал Алиханов. - Там, насколько я понимаю, несколько собственников. Пользуясь случаем, я прошу всех собственников не противодействовать, а сделать доброе дело, пойти на встречу и дать свои согласования, чтобы мы не мерились, кто главнее.

ИСТОЧНИК KP.RU