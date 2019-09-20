СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-20T17:08:51+03:00

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В Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор родился детеныш. Малыш появился на свет 10 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

Сейчас мать с детенышем, пол которого еще не известен, находятся в зимнем павильоне, - говорят в пресс-службе зоопарка..

Мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически не заметен.

Интересно, что рацион матери, которая сама кормит новорожденного молоком, увеличен на 25%. Муравьеды питаются материнским молоком примерно до 6-месячного возраста.

Единственную в России пару гигантских муравьедов Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению муравьедов. Решение о передаче животного в Калининград приняла координатор программы Илона Шапперт из Дортмундского зоопарка – главный специалист Европы по муравьедам.

19 декабря 2017 года в Калининград из Пражского зоопарка прибыл самец муравьеда по кличке Лектор 2016 года рождения. 18 марта 2018 года из зоопарка Йесперхус (Дания) прибыла его ровесница - самка по кличке Кайя.

В Калининградском зоопарке у гигантских муравьедов родился детеныш.

ИСТОЧНИК KP.RU