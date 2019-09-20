Калининградские власти до 2035 года купят 1676 квартир для детей-сирот

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-20T17:26:47+03:00

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Региональное правительство до 2035 года приобретет 1676 квартир для детей-сирот. Соответствующее постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества опубликовано на портале правовой информации.

Всего региональные власти намерены выделить на покупку квартир для детей-сирот 3,2 млрд рублей в 22-х муниципалитетах Калининградской области.

Для детей-сирот планируют покупать благоустроенные однокомнатные квартиры площадью не менее 33 квадратных метров.

Как ранее писала «Комсомолка», в начале сентября губернатор Антон Алиханов сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на покупку квартиры для детей-сирот.

- Есть несколько направлений, на которые мы будем выделять дополнительные средства, и одно из главных – обеспечение жильем детей-сирот, - сказал Алиханов. - Мы, к сожалению, выделяем недостаточно денег» на эти цели. Только, по-сути, на исполнение судебных решений. Это недопустимая ситуация, надо создавать бюджетные возможности, чтобы наращивать объем закупок этого жилья, и сокращать эту очередь быстрее, чем это делают за нас суды.

ИСТОЧНИК KP.RU