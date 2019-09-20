2019-09-20T18:28:21+03:00
Общество

Область выделила Правдинску 24 млн рублей на подготовку к отопительному сезону

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило администрации Правдинска субсидию на организацию теплоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Муниципалитет получит из резервного фонда правительства 24 млн 750 тысяч рублей при условии софинансирования в размере 250 тысяч рублей.

Накануне на оперативном совещании в правительстве министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз сообщил, что в целом по области жилищный фонд подготовлен к зиме на 98%. Полностью готовы объекты ЖКХ в девяти муниципальных образованиях: Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Озерский, Пионерский, Правдинский, Светловский, Советский, Янтарный городские округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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