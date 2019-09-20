Область выделила Правдинску 24 млн рублей на подготовку к отопительному сезону
Региональное правительство выделило администрации Правдинска субсидию на организацию теплоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Муниципалитет получит из резервного фонда правительства 24 млн 750 тысяч рублей при условии софинансирования в размере 250 тысяч рублей.
Накануне на оперативном совещании в правительстве министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз сообщил, что в целом по области жилищный фонд подготовлен к зиме на 98%. Полностью готовы объекты ЖКХ в девяти муниципальных образованиях: Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Озерский, Пионерский, Правдинский, Светловский, Советский, Янтарный городские округа.
ИСТОЧНИК KP.RU