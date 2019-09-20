2019-09-20T18:47:08+03:00
Общество

Вице-премьер РФ назвала Калининград центром притяжения талантов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининград является центром притяжения талантов. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, посетившая открытую репетицию в филиале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Один из кирпичиков нашей работы – поднять на тех традициях, которые уже существуют в Калининграде, музыкальное и хореографическое образование, собрать здесь лучшие образцы российского искусства. По поручению Президента России Владимира Путина строящиеся объекты стали частью нацпроекта «Культура». Калининград – центр притяжения талантов, и каждый из вас, я уверена, станет известен и будет продвигать русскую культуру и традиции по всему миру, – подчеркнула Ольга Голодец.

Филиал музыкальной школы заработал в Калининграде в этом году набрав первых учеников. Сейчас юные таланты занимаются на базе детской музыкальной школы им. Глиэра, а уже со следующего года все будут получать профессиональные навыки в культурно-образовательном центре на острове Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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