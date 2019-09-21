2019-09-21T09:58:37+03:00
Происшествия

Под Калининградом сгорело сразу несколько сараев

Причина пожара на улице Советской в Славске выясняется
Игорь ОРЕХОВ
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Вскоре после полуночи 21 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Калининградской области поступило сообщение о пожаре в городе Славск.

Как выяснилось, на тамошней улице Советской загорелось сразу несколько рядом стоявших сараев - деревянных, крытых шифером по деревянной обрешетке. С огнем боролись расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12 и ПСЧ-28 в составе 7 человек и 2 единиц техники. Пострадавших среди людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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