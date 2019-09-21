В Калининграде квартиросъемщик съехал вместе с хозяйским холодильником
К вящему негодованию квартировладельца из Московского района Калининграда, выяснилось, что мужчина, который арендовал его жилище на протяжении последних 4 месяцев, съехал… вместе с хозяйским холодильником. Агрегата ценой 20 тысяч рублей было безумно жалко, и горожанин обратился за помощью в полицию.
- Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний гражданин.
На допросе вор признался, что успел продать похищенный холодильник, а вырученные за него деньги потратить до копейки. Правоохранители проверяют уголовника на причастность к совершению других преступлений подобного рода.
ИСТОЧНИК KP.RU