В Калининграде квартиросъемщик съехал вместе с хозяйским холодильником

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-21T10:07:38+03:00

Как признался задержанный уголовник, похищенную технику он продал, а деньги потратил

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К вящему негодованию квартировладельца из Московского района Калининграда, выяснилось, что мужчина, который арендовал его жилище на протяжении последних 4 месяцев, съехал… вместе с хозяйским холодильником. Агрегата ценой 20 тысяч рублей было безумно жалко, и горожанин обратился за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний гражданин.

На допросе вор признался, что успел продать похищенный холодильник, а вырученные за него деньги потратить до копейки. Правоохранители проверяют уголовника на причастность к совершению других преступлений подобного рода.

ИСТОЧНИК KP.RU