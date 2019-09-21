Калининградцев приглашают на выставку и фестиваль

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-21T10:14:43+03:00

В Кафедральном соборе можно будет увидеть библиографическую редкость и насладиться органной музыкой

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Сегодня, 21 сентября в Калининграде откроется XII международный фестиваль «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе».

На острове Канта выступят Санкт-Петербургский МолОт-ансамбль и исполнитель Петр Гайдуков. Концерт предваряет выставка, посвященная книге 1912 года издания «Домский собор в Кенигсберге» - она откроется в 16:00. В 18 часов по местному времени начнется концерт-открытие фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU