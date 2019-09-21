Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-21T10:22:14+03:00

Предполагается, что Ринат Субуханов попытается затеряться среди бродяг и алкоголиков. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Изменить размер текста: A A

Отделом МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия житель поселка Приозерье Субуханов Ринат Сабирьянович, 1972 года рождения.

Мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству, может находиться в местах концентрации асоциального элемента в Черняховске или Калининграде.

Приметы Субуханова: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, на правом предплечье татуировка в виде парашюта и надписи «ВДВ».

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU