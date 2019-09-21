2019-09-21T10:22:14+03:00
Происшествия

Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника

Житель Гусевского района Ринат Субуханов скрылся от предварительного следствия
Игорь ОРЕХОВ
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Предполагается, что Ринат Субуханов попытается затеряться среди бродяг и алкоголиков.Предполагается, что Ринат Субуханов попытается затеряться среди бродяг и алкоголиков.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Отделом МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия житель поселка Приозерье Субуханов Ринат Сабирьянович, 1972 года рождения.

Мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству, может находиться в местах концентрации асоциального элемента в Черняховске или Калининграде.

Приметы Субуханова: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, на правом предплечье татуировка в виде парашюта и надписи «ВДВ».

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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