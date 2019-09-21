Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника
Отделом МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия житель поселка Приозерье Субуханов Ринат Сабирьянович, 1972 года рождения.
Мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству, может находиться в местах концентрации асоциального элемента в Черняховске или Калининграде.
Приметы Субуханова: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, на правом предплечье татуировка в виде парашюта и надписи «ВДВ».
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU