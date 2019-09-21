Зампред правительства РФ откроет в Калининграде филиал академии хореографии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-21T10:36:55+03:00

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В Калининграде сегодня, 21 сентября состоится торжественное открытие филиала Московской государственной академии хореографии. В мероприятии, которое пройдет в областном историко-художественном музее на улице Клинической, 21, примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Антон Алиханов и ректор МГАХ Марина Леонова. Начало в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Калининград – один из четырех городов, обозначенных Президентом России для создания современных культурно-образовательных и музейных комплексов. В ближайшие пять лет здесь появится культурный кластер, в состав которого, кроме филиала МГАХ, войдут также филиалы Большого театра и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также музейный комплекс, курируемый Третьяковской галереей. Все объекты расположатся на Октябрьском острове и будут представлять единое городское пространство с парком и зонами отдыха.

В мае этого года в филиале МГАХ состоялись отборочные туры для детей 7-10 лет. По итогам были рекомендованы к зачислению 32 человека на обучение по дополнительной общеобразовательной, предпрофессиональной программе в области хореографического искусства «Искусство балета» (8 человек за счет средств федерального бюджета) и 40 человек по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы хореографического искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU