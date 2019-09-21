2019-09-21T10:36:55+03:00
Звезды

Зампред правительства РФ откроет в Калининграде филиал академии хореографии

Образовательное учреждение станет частью будущего культурного кластера, который появится через 5 лет
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде сегодня, 21 сентября состоится торжественное открытие филиала Московской государственной академии хореографии. В мероприятии, которое пройдет в областном историко-художественном музее на улице Клинической, 21, примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Антон Алиханов и ректор МГАХ Марина Леонова. Начало в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Калининград – один из четырех городов, обозначенных Президентом России для создания современных культурно-образовательных и музейных комплексов. В ближайшие пять лет здесь появится культурный кластер, в состав которого, кроме филиала МГАХ, войдут также филиалы Большого театра и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также музейный комплекс, курируемый Третьяковской галереей. Все объекты расположатся на Октябрьском острове и будут представлять единое городское пространство с парком и зонами отдыха.

В мае этого года в филиале МГАХ состоялись отборочные туры для детей 7-10 лет. По итогам были рекомендованы к зачислению 32 человека на обучение по дополнительной общеобразовательной, предпрофессиональной программе в области хореографического искусства «Искусство балета» (8 человек за счет средств федерального бюджета) и 40 человек по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы хореографического искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военный эксперт: «Если американцы ударят по Калининграду, то потеряют Сиэтл»
Минобороны России заверило, что Калининградская область надежно защищена от любых атак
Калининградский зоопарк приняли в Европейскую ассоциацию
Трое уголовников избили и ограбили гостеприимного калининградца
Калининградка подделала долговую расписку
Калининградская полиция разыскивает бывшего десантника
Калининградцев приглашают на выставку и фестиваль
В Калининграде квартиросъемщик съехал вместе с хозяйским холодильником
Под Калининградом сгорело сразу несколько сараев
Вице-премьер РФ назвала Калининград центром притяжения талантов
Область выделила Правдинску 24 млн рублей на подготовку к отопительному сезону
Калининградские власти до 2035 года купят 1676 квартир для детей-сирот
В Калининградском зоопарке у гигантских муравьедов родился детеныш
Калининградскому зоопарку выделили 15 млн рублей на ремонт скульптур на входе
На калининградской границе задержали контрабандные сигареты на 2 млн евро
Здание калининградского правительства отремонтируют за 27 млн рублей
Более 3 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
Житель Зеленоградска получил 3,5 года колонии за 55 кустов конопли
«Сожженные скамейки и вывернутые тренажеры»: Мэр Калининграда прокомментировал погром на променаде Летнего озера
Житель Правдинска попался на краже надгробных плит с кладбища
В Гвардейске до конца года отремонтируют Дом культуры
В Калининграде за день сбили троих пешеходов
Свыше 300 калининградских предпенсионеров получат новую профессию в этом году
В Калининграде завели уголовное дело на недобросовестного застройщика
В Калининграде в пятницу не будет электричества на 12-ти улицах
Калининградский губернатор посоветовал американскому генералу учить историю